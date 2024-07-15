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16:45, 15 июля 2024 года Владимир Строев получит удостоверение ветерана боевых действий Сейчас он проходит медицинскую реабилитацию.



Фото: орловский филиал фонда "Защитники Отечества"

Бывший зампред орловского горсовета Владимир Строев попросил оказать помощь в трудоустройстве и содействие в выдаче удостоверения ветерана боевых действий. Об этом рассказали в орловском филиале фонда "Защитники Отечества".



Как уточнили в фонде, Строев уже подал заявку на участие в программе "Время героев", предназначенной для профессиональной переподготовки экс-участников СВО. Сейчас он проходит обучение по дисциплине "государственное и муниципальное управление".





Напомним, что Владимир Строев был мобилизован в октябре 2022 года и находился в Группировке прикрытия государственной границы. Во время службы он получил ранение и был награжден медалями "За отвагу" и "Участник специальной военной операции".





Сергей Мерцалов



