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16:30, 15 июля 2024 года

Пожар уничтожил дом орловского священника

Семья с пятью детьми осталась без крова.

Фото: скриншот из видео

В Кромском районе вечером 13 июля случился пожар – сгорел дом настоятеля Казанского храма деревни Арбузово иерея Дмитрия Зворыгина. Без крыши над головой остались священник, матушка и пятеро детей. Когда пришла беда, родители успели лишь схватить детей и выбежать на улицу. В соцсетях организовали сбор помощи.

"Дорогие братья и сестры! Стихия пришла в наш дом, пожар уничтожил наше имущество, оставив без крова. Просим вас не остаться равнодушными, просим ваших молитв, и по возможности, материальной поддержки", – обратился к орловцам отец Дмитрий.

Также пострадавшим от пожара можно помочь с одеждой для детей: девочки восьми, четырех лет и одного года, мальчика шести лет. Номер телефона для связи: +7(919) 263-93-84 - матушка Мария Зворыгина.


Сергей Силаев
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