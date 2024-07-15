Андрей Клычков выразил соболезнования родным Александра Федотова

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14:20, 15 июля 2024 года
Андрей Клычков выразил соболезнования родным Александра ФедотоваРектор ОГУ скончался на 54-м году жизни.
Фото: ОГУ им. Тургенева
Губернатор Орловской области выразил соболезнования родным и близким ректора Орловского государственного университета Александра Федотова. Его не стало 15 июля.
– Орловщина лишилась прекрасного человека и талантливого руководителя, внесшего огромный вклад в развитие крупнейшего вуза Орловской области, - написал глава области в Telegram-канале.
За 25 лет Александр Анатольевич прошел путь от инженера до ректора. В 2019 году стал руководить вузом с приставкой "и.о", в 2021 году его утвердили в должности.
– Искренние соболезнования его родным и близким. Светлая память Александру Анатольевичу, - написал Клычков.
Сергей Силаев
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