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14:20, 15 июля 2024 года Андрей Клычков выразил соболезнования родным Александра Федотова Ректор ОГУ скончался на 54-м году жизни.



Фото: ОГУ им. Тургенева

Губернатор Орловской области выразил соболезнования родным и близким ректора Орловского государственного университета Александра Федотова. Его не стало 15 июля.



– Орловщина лишилась прекрасного человека и талантливого руководителя, внесшего огромный вклад в развитие крупнейшего вуза Орловской области, - написал глава области в Telegram-канале.



За 25 лет Александр Анатольевич прошел путь от инженера до ректора. В 2019 году стал руководить вузом с приставкой "и.о", в 2021 году его утвердили в должности.



– Искренние соболезнования его родным и близким. Светлая память Александру Анатольевичу, - написал Клычков.







Сергей Силаев



