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11:43, 15 июля 2024 года Финансовым директором «Ростелекома» назначена Анна Трегубенкова Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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Старшим вице-президентом - финансовым директором «Ростелекома» с 11 июля 2024 года назначена Анна Трегубенкова. В новой должности Анна будет отвечать за финансово-экономические процессы, закупочную деятельность, курировать стратегическое планирование и мониторинг реализации стратегии, а также проекты повышения операционной эффективности компании.



К команде финансово-экономического блока «Ростелекома» Анна Трегубенкова присоединилась в 2018 году в должности директора по экономической политике, в 2019 году была назначена вице-президентом. Курировала процессы бизнес-планирования, управления инвестициями, а также занималась координацией работы сегментных и функциональных финансовых директоров. Под руководством Анны были реформированы системы бизнес-планирования, формирования управленческой отчетности и управления инвестициями. Благодаря внедрению системы раздельного учета компания получила возможность принимать решения на основании качественных данных в разрезе направлений бизнеса, продуктов и услуг, системно подходить к реализации программ операционной эффективности. Объединение региональных финансовых функций в централизованные центры компетенций в сочетании с внедрением новой импортозамещенной системы управления инвестициями существенно увеличило скорость принятия инвестиционных решений и упростило контроль за их реализацией.



Занимавший пост первого вице-президента - финансового директора в 2018-2024 годах Сергей Анохин покидает компанию по собственной инициативе.





Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»:



«Анна Трегубенкова более шести лет работает в команде финансово-экономического блока “Ростелекома”. Ее профессионализм, понимание бизнеса компании и процессов финансового блока, а также безупречная деловая репутация очень нужны в новом статусе для управления всеми финансово-экономическими процессами и надежного обеспечения финансовой устойчивости компании. Нам предстоит реализация нового стратегического цикла развития “Ростелекома” в условиях высокой стоимости финансовых ресурсов и серьезного внутреннего запроса на повышение эффективности процессов в компании.



Я благодарен Сергею Анохину за большой личный вклад в реализацию стратегии и развитие компании, вовлеченность и высокий профессионализм. Проводимая под его руководством финансово-экономическая политика обеспечила успешное развитие “Ростелекома” и прохождение периодов макроэкономической и финансовой турбулентности последних лет, заложила основу для устойчивого роста бизнеса и четкого выполнения всех обязательств перед партнерами, акционерами, сотрудниками и государством.

Желаю Сергею успешного продолжения карьеры и приветствую назначение Анны Трегубенковой на должность финансового директора компании».

Анна Трегубенкова родилась в 1980 году в Алма-Ате, в 2003 году окончила магистратуру НИУ «Высшая школа экономики» по специальности «Экономика», в 2020 году завершила обучение по управлению цифровой трансформацией в МШУ «Сколково».



В период с 2001 года по 2016 год Анна занимала различные должности в подразделениях внутреннего контроля нескольких российских банков. Большая часть ее банковской карьеры связана с банком «УРАЛСИБ», членом правления которого Анна была в 2013-2016 годах.



В «Ростелекоме» работает с 2018 года, в 2019 году стала вице-президентом по экономической политике. В июле 2024 года назначена старшим вице-президентом — финансовым директором «Ростелекома».

Сергей Анохин, первый вице-президент «Ростелекома» по 10 июля 2024 года:



«Я благодарен команде “Ростелекома” за семь лет интересной и продуктивной совместной работы. За это время компания стала намного больше, усилив рыночные позиции по ключевым направлениям: выручка выросла в два раза, прибыль и OIBDA утроились, состоялась интеграция Tele2 и других важнейших цифровых приобретений. Мы досрочно достигли показателей, установленных стратегией компании и в скором времени будут утверждаться новые стратегические цели. Желаю коллегам и компании в целом дальнейшего успешного развития. Для меня лично “Ростелеком” навсегда останется важной частью не просто карьеры, а жизни».



Пресс-центр «Ростелекома» pr@rt.ru

* * * ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,4 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



«Ростелеком» - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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