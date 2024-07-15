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9:53, 15 июля 2024 года

Ураган повалил топиарную фигуру Орла

Она расположена на въезде в 909-й квартал.

Фото: Надежда Невматулина

Прошедший в ночь с 14 на 15 июля ураган в Орловской области не пощадил ничего: на проезжую часть падали деревья, у орловцев были перебои с электричеством, не устояла и топиарная фигура Орла, расположенная рядом с 909-м кварталом. 

Из-за непогоды случился пожар в Хотынце. Жилище вспыхнуло после удара молнии, помогать тушить пожар вместе со спастелями вызвались добровольцы.

Всего за прошедшие выходные сотрудники МЧС выезжали на помощь 49 раз: 23 раза на тушение пожаров и 26 раз на происшествия и помощь населению.

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Сергей Силаев
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