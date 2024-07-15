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9:33, 15 июля 2024 года

Орловские спасатели убирали деревья с дорог

За выходные подразделения МЧС отреагировали на вызовы 49 раз.

Фото: Эльза Ахмедбекова

За выходные 13-14 июля сотрудники МЧС России по Орловской области выезжали 23 раза на тушение пожаров и 26 раз на происшествия и помощь населению.

Так, 13 июля на Московском шоссе Орла спасатели опилили и убрали дерево, упавшее на провода троллейбуса. 14 июля около полуночи в Орловском округе дерево упало на проезжую часть в районе лагеря "Мечта". Его распилили и убрали.

Кроме того, дерево упало на дорогу на улице Васильевской областного центра. Помимо этого, за последние сутки зарегистрировали шесть неподтвержденных вызовов о возгораниях.

Кроме деревьев, ураган накануне успел повалить остановку, а также стал причиной перебоев с электричеством у орловцев.

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Сергей Силаев
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