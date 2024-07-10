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17:30, 10 июля 2024 года Орловские семьи с детьми получат ежегодные выплаты Родителям, воспитывающим двух и более детей, компенсируют часть налога.



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10 июля на пленарном заседании Совет Федерации одобрил закон о ежегодной выплате работающим родителям с невысокими доходами, которые воспитывают двух и более детей. Об этом в своем тг-канале сообщил сенатор от Орловской области Вадим Соколов.



Семейная налоговая выплата предполагает возврат части НДФЛ, уплаченного за прошлый год. Пересчет произведут по ставке 6%, а полученную разницу вернут.



Получить льготу смогут работающие родители, усыновители, опекуны, попечители, имеющие двух и более детей. Все они должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны.



Вадим Соколов также отметил, что дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II групп – члены семей погибших военнослужащих и приравненных к ним - смогут одновременно получать две пенсии: по инвалидности и по случаю потери кормильца.









