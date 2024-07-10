В Орле установили подозреваемого в нанесении телесных повреждений подростку

Пострадавшим оказался 15-летний парень.

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Напомним, что уголовное дело возбудили после того, как 27 июня в Детском парке Орла пострадал 15-летний подросток. У мальчика был сломан нос и образовались гематомы.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о противоправных действиях против жителей Орла. Доклад о ходе и результатах расследования представит глава орловского управления СК. Ситуация находится под контролем центрального аппарата.