В Орле установили подозреваемого в нанесении телесных повреждений подростку

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15:35, 10 июля 2024 года
В Орле установили подозреваемого в нанесении телесных повреждений подросткуПострадавшим оказался 15-летний парень.
Фото: архив
В Орле установили подозреваемого, который нанес телесные повреждения подростку. Им оказался молодой человек 2007 года рождения. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, юношу допросили, ведется дознание.
Напомним, что уголовное дело возбудили после того, как 27 июня в Детском парке Орла пострадал 15-летний подросток. У мальчика был сломан нос и образовались гематомы.
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о противоправных действиях против жителей Орла. Доклад о ходе и результатах расследования представит глава орловского управления СК. Ситуация находится под контролем центрального аппарата.