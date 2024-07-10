В Орле развивается перетягивание каната

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15:30, 10 июля 2024 года
В Орле развивается перетягивание канатаНекогда олимпийский вид спорта появился в регионе два года назад.
Два года назад в Орле начало развиваться перетягивание каната, ответственность за это взял на себя гиревик Сергей Гурьев.
За короткий срок сборная Орловской области завоевала немало наград на межрегиональном и всероссийском уровне. Главная из них – бронза первенства страны.
Сейчас наша команда выступает в смешанном составе. Федерация перетягивания каната ждет новичков, особенно девушек. Парней, чтобы выставить чисто мужскую сборную, достаточно.
Анастасия Дорохова