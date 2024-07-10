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10:00, 10 июля 2024 года
Подрядчик станции умягчения воды попал в орловский "черный список"Находиться в нем он будет два года.
В Орле занесли в "черный список" подрядчика, который сорвал строительство станции умягчения воды. Он попал в реестр недобросовестных поставщиков и будет числиться в нем два года.
Объект должны были сдать в январе 2024-го года, но сроки сорвали без объяснения причин. В июне контракт расторгли в одностороннем порядке.
Напомним, что в апреле прокуратура Советского района завела уголовное дело о хищении на 103 миллиона рублей при строительстве станции умягчения на Окском водозаборном узле.
Анна Вайсергисер