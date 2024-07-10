Подрядчик станции умягчения воды попал в орловский "черный список"

Находиться в нем он будет два года.

Объект должны были сдать в январе 2024-го года, но сроки сорвали без объяснения причин. В июне контракт расторгли в одностороннем порядке.



Напомним, что в апреле прокуратура Советского района завела уголовное дело о хищении на 103 миллиона рублей при строительстве станции умягчения на Окском водозаборном узле.