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20:00, 9 июля 2024 года В районе городского парка Орла едва не утонула женщина На помощь ей пришел отдыхавший на пляже мужчина.



Фото: архив

В Орле в районе городского парка едва не утонула женщина. Об происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Пострадавшую спас отдыхавший на пляже мужчина. На помощь ему пришли и дежурившие спасатели.



Они провели реанимационные мероприятия и передали женщину медикам скорой помощи. Пострадавшая жива.







