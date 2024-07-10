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19:30, 9 июля 2024 года Андрей Клычков попал под санкции Швейцарии Всего в санкционном списке этой страны 155 россиян и компаний.



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Имя губернатора Орловской области внесли в санкционный список Швейцарии, который был увеличен на 69 физических лиц и 47 организаций. Всего в нем 155 россиян и компаний. Ограничения начали действовать 9 июля в 19:00.



Напомним, что под санкции обычно попадают люди и компании, которые работают на благо страны производят необходимое оборудование для нужд армии. Андрей Клычков уже неоднократно высказывался по этому поводу.

"Расцениваю санкции американских "коллег" как свидетельство и признание эффективности нашей совместной с жителями работы во имя поддержки Российской армии. Значит мы все делаем правильно", - отметил губернатор Орловской области.



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Анна Вайсергисер



