Орловские энергетики перешли на режим повышенной готовности

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21:00, 9 июля 2024 года
Орловские энергетики перешли на режим повышенной готовности97 бригад будут оперативно реагировать на возможные последствия непогоды.
Фото: Ольга Супонева
Орловские энергетики готовы к ухудшению погодных условий в регионе. Оперативно реагировать на возможные последствия непогоды будут 97 бригад"Орелэнерго": 264 специалиста и 131 единица спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона
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У филиала также есть резервные источники электроснабжения общей мощностью более 1,7 мегаватт. Они могут быть использованы для обеспечения электричеством социально значимых объектов.
По прогнозу Росгидрометцентра, 9-12 июля в Орловской области ожидаются кратковременные дожди с грозами и градом, а также усиление ветра до 17 метров в секунду. Энергетики призывают жителей быть внимательными и не приближаться к оборванным проводам линий электропередачи.