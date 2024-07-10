Орловские энергетики перешли на режим повышенной готовности

97 бригад будут оперативно реагировать на возможные последствия непогоды.

Фото: Ольга Супонева

пресс-служба правительства региона.

Орловские энергетики готовы к ухудшению погодных условий в регионе. Оперативно реагировать на возможные последствия непогоды будут 97 бригад"Орелэнерго": 264 специалиста и 131 единица спецтехники. Об этом сообщает

У филиала также есть резервные источники электроснабжения общей мощностью более 1,7 мегаватт. Они могут быть использованы для обеспечения электричеством социально значимых объектов.

По прогнозу Росгидрометцентра, 9-12 июля в Орловской области ожидаются кратковременные дожди с грозами и градом, а также усиление ветра до 17 метров в секунду. Энергетики призывают жителей быть внимательными и не приближаться к оборванным проводам линий электропередачи.

