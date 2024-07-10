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8:00, 10 июля 2024 года Орловский "Зубропарк" вошел в число лучших проектов конкурса "Достижения.РФ" Проект получил более 8,2 тысячи голосов.



Фото: портал Орловской области

Орловский "Зубропарк" стал одним из лидеров голосования на сайте "Достижения.РФ". Проект строительства парка для семейного и активного отдыха набрал более 8,2 тысячи голосов и занял пятое место среди 79 проектов из разных регионов России. региональный инфопортал, "Зубропарк" был представлен в номинации "Туристический проект". Он будет построен рядом с национальным парком "Орловское Полесье", что позволит наблюдать за жизнью зубров, изучать их поведение и особенности, а также привлечет туристов в регион. Как сообщает , "Зубропарк" был представлен в номинации "Туристический проект". Он будет построен рядом с национальным парком "Орловское Полесье", что позволит наблюдать за жизнью зубров, изучать их поведение и особенности, а также привлечет туристов в регион. Проект создаст новые рабочие места и даст возможность производителям народных промыслов и кулинарных подарков реализовать свою продукцию.



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