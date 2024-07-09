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15:40, 9 июля 2024 года В Орловской области ожидаются порывы ветра, грозы и град Неблагоприятные метеоявления возможны в ближайшие сутки.



Фото: архив

ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает о непогоде в ближайшие сутки.



С 21 часа сегодняшнего дня до 21 часа 10 июля в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах возможен град. Ветер северо-восточный, ночью его скорость составит 5-10 м/с, днем - 7-12 м/с. При грозах местами возможны порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах 15-20 градусов, днем - 26-31 градус. В случае усиления ветра спасатели рекомендуют находиться подальше от линий электропередач, не прикасаться к оборванным проводам и не подходить к ветхим конструкциям. Во время дождя лучше остаться дома или на работе, а если ожидается град, то не выходить на улицу и держаться подальше от окон.





