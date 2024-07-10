В поселке под Орлом улучшат электроснабжение

Энергетики реконструировали почти километр воздушной линии.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
В Свердловском районе Орловской области улучшилось электроснабжение социально значимых объектов. На улице Школьной в райцентре сотрудники Змиевского межрайонного филиала реконструировали почти километр воздушной линии. Здесь находятся филиал Всероссийского общества слепых и Центр занятости населения.
Энергетики установили новые опоры и провели самонесущий изолированный провод. Как сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла", работы были выполнены в рамках инвестиционной программы на 2024 год.