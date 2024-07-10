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18:30, 9 июля 2024 года В поселке под Орлом улучшат электроснабжение Энергетики реконструировали почти километр воздушной линии.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В Свердловском районе Орловской области улучшилось электроснабжение социально значимых объектов. На улице Школьной в райцентре сотрудники Змиевского межрайонного филиала реконструировали почти километр воздушной линии. Здесь находятся филиал Всероссийского общества слепых и Центр занятости населения. "Телеграммы из Орла", работы были выполнены в рамках инвестиционной программы на 2024 год. Энергетики установили новые опоры и провели самонесущий изолированный провод. Как сообщил тг-канал, работы были выполнены в рамках инвестиционной программы на 2024 год.





