Главная » Новости



15:11, 9 июля 2024 года "Открытый доступ" Андрей Клычков в интервью Анне Боевой рассказал о перспективах отношений Орловщины и Белоруссии, какие практики управления в республике понравились губернатору, чего он ожидает от уборочной кампании, концепции "Орел — город-курорт", насколько готовы аэропорт, "Титаник" и студенческий кампус. Об этом и не только — смотрите в "Открытом доступе".













Анна Боева



