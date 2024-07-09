Орловцы отправили на харьковское направление семь машин

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17:30, 9 июля 2024 года
Орловцы отправили на харьковское направление семь машинВоенным передали легковые автомобили, экскаватор и кран.
8 июля орловцы отправили к линии фронта семь автомобилей. Машины на передовой всегда востребованы: их используют для эвакуации раненых и доставки небольших грузов. К сожалению, транспорт часто становится целью дронов.
- Чем больше техники, тем больше будет спасено раненых бойцов, - отметил военнослужащий с позывным "Пряник".
Кроме легковых автомобилей на фронт отправились экскаватор и кран. Техника необходима при обустройстве позиций - окопов и блиндажей. Она экономит силы и время наших военных.
Военнослужащим вручили ключи от машин. Помощь стала результатом взаимодействия сразу нескольких организаций Орла.