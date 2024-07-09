Орловцы отправили на харьковское направление семь машин

Военным передали легковые автомобили, экскаватор и кран.

- Чем больше техники, тем больше будет спасено раненых бойцов, - отметил военнослужащий с позывным "Пряник".



Кроме легковых автомобилей на фронт отправились экскаватор и кран. Техника необходима при обустройстве позиций - окопов и блиндажей. Она экономит силы и время наших военных.



Военнослужащим вручили ключи от машин. Помощь стала результатом взаимодействия сразу нескольких организаций Орла.