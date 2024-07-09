В Спасском-Лутовинове прошел трехдневный праздник театра
Приехали артисты из ряда городов России.
В Спасском-Лутовинове прошел трехдневный праздник театра "Время Т". Приехали артисты из ряда городов России: Губкина, Орла, Воронежа, Скопина, Москвы, Ельца.
Начался фестиваль с воспоминаний о первой любви орловского академического театра – на сцене показали "Асю". Вечером этого же дня зрители посмотрели чеховскую "Шутку" орловского театра кукол. 6 июля показали свои работы театры из Москвы и Скопина.
Губкинский театр привез историю о классиках литературы, рассказанную понятным юношеству языком. Гоголь, Чехов и Толстой предстают не писателями, а людьми с достоинствами и недостатками. Никитинский театр из Воронежа представил публике спектакль "Двенадцатая ночь".