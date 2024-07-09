Главная » Новости



13:34, 9 июля 2024 года Ростсельмаш представил свою технику на праздновании Дня поля в Орловской области О преимуществах техники рассказали губернатору Андрею Клычкову.





Erid: F7NfYUJCUneLt1L82nz2



Испытаны полями. В 2022-м году самый мощный роторный комбайн TORUM 785 поставил рекорд на орловских полях и был занесен в Книгу рекордов России. Губернатор Андрей Клычков ознакомился с последними обновлениями в технике предприятия.

Алексей Швейцов, первый заместитель генерального директора Ростсельмаш: "Уже в базовых комплектациях стоит система картирования урожайности. Уже каждый аграрий понимает, в каком месте какая урожайность и может подкорректировать внесение удобрений". Техника предприятия с 95-летним опытом давно знакома многим специалистам сельхозотрасли. Сергей Зюкин впервые за руль агромашины сел еще в детстве, когда помогал отцу. Теперь за высокие аграрные результаты в его хозяйстве отвечает техника Ростсельмаш.

Сергей Зюкин главный инженер АО "Богодухово" (Свердловский район): "У нас в хозяйстве работает 10 ACROS. Качество хорошее, комфорт для механизаторов". Специалист хорошо знаком и с тракторами этого предприятия.

Сергей Зюкин главный инженер АО "Богодухово" (Свердловский район): "Раньше выходим в поле весной, боронование, меньше давление на почву, проходимость увеличивается, кондиционер для людей. Комфортно, что в машине ездишь, что в этом тракторе работаю, больше 10 лет работаем с Ростсельмаш. Мощные тракторы оснащены электронными системами, которые позволяют повысить производительность. В подтверждение — демонстрационный показ. С системой автоуправления точность работы составляет всего 2,5 сантиметра параллельно предыдущему проходу. Чтобы техника поехала в нужное направление, теперь достаточно лишь обозначить задачу цифровому помощнику.



Агрария день кормит. Сервисное обслуживание — ключевое направление: срок 24 часа и запасная часть в поле.

Алексей Швейцов, первый заместитель генерального директора Ростсельмаш: "Задача Ростсельмаш – не просто продажа техники, но и 100% обеспечение в гарантийном и постгарантийном обслуживании. 24 часа – запчасть в поле. Запасные части в режиме потребности и грамотные специалисты, те, которые знают машину". Орловские аграрии с такой современной и высокопроизводительной техникой ставят свои собственные рекорды и обеспечивают продовольственную безопасность страны.



302520, Орловская область, Орловский район, ПГТ Знаменка, Ул. Автодорожная, д.8



+7 (800) 250-91-88 горячая линия;

+7 (486) 244-30-81 продажа;

+7 (486) 244-30-81 запчасти;

+7 (486) 244-30-81 сервис



info@rd-servis.ru



Реклама. ООО "Агропромсервис"





Юлия Опанасюк



