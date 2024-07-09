Орловчанка Ольга Каменева стала чемпионкой России в беге на милю
Соревнования прошли в московском поселении Вороновское.
Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики
Орловчанка Ольга Каменева стала первой в истории России чемпионкой в беге на одну милю по шоссе. Соревнования по легкой атлетике прошли в московском поселении Вороновское.
Результат Ольги - 4 минуты 45 секунд и 6 десятых. Второе место заняла Анна Лахнова из Москвы, а третье - представительница Пермского края Полина Гришина. Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.