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10:00, 9 июля 2024 года Жители Орловской области смогут увидеть борзых собак В "Спасском-Лутовиново" состоится фестиваль "Записки охотника".



Фото: архив

Ежегодный фестиваль "Записки охотника" уже в пятый раз пройдет на территории музея-заповедника Тургенева "Спасское-Лутовиново". Мероприятие состоится 24 августа. В этот день орловцы смогут посетить Всероссийскую выставку борзых собак. инфопортал Орловской области, первый охотничий фестиваль состоялся в музее-заповеднике в 2020 году. Тогда его гостями стали более трех тысяч человек. Как сообщает , первый охотничий фестиваль состоялся в музее-заповеднике в 2020 году. Тогда его гостями стали более трех тысяч человек. Фестиваль был представлен на соискание IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards и занял второе место в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры" для населенных пунктов до 100 тысяч человек.





