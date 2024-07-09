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8:00, 9 июля 2024 года

Жителей Орловской области приглашают в Штаб общественной поддержки

С 9 по 11 июля на вопросы орловцев ответят депутаты областного и городского Советов.

Фото: архив

Штаб общественной поддержки "Единой России" приглашает жителей Орловской области на приемы граждан, которые пройдут с 9 по 11 июля.
 
Как сообщили в региональном отделении партии, 9 июля прием проведут депутат областного Совета Лариса Удалова и депутат городского совета Илья Жуков. 10 июля орловцы смогут задать вопросы председателю Орловского городского Совета Василию Новикову и депутату облсовета Николаю Жернову. 11 июля на дежурстве будут депутаты Дмитрий Пониткин и Лариса Антошкина.
 
Приемы граждан в Штабе общественной поддержки "Единой России" проводятся еженедельно по адресу: город Орел, улица Пролетарская гора, 11. Телефоны для справок: +7 (4862) 43-33-31 и +7 (4862) 43-33-32.
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