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8:45, 9 июля 2024 года В Орловскую область завезли особей благородного оленя Парнокопытных выпустили в Верховском районе.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В орловских охотничьих хозяйствах наблюдается рост популяции диких животных. Недавно на территорию заказника "Корсунский", расположенного в Верховском районе, завезли сразу шесть особей благородного оленя. Эти парнокопытные прибыли к нам из Ростовской области. тг-канал "Телеграммы из Орла". Также отмечается увеличение числа европейских косуль и лосей в охотничьих хозяйствах Свердловского, Мценского, Новодеревеньковского, Корсаковского, Болховского, Дмитровского, Должанского и Кромского районов. Об этом сообщает





