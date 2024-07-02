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14:30, 2 июля 2024 года

Подача горячей воды в 909-м квартале Орла откладывается

Ограничения продлятся до 10 июля.


В Орле продлили ремонт в котельной по улице Авиационной, 1. Это вызвано обнаружением большого количества неучтенных коммуникаций в местах проведения земляных работ. В связи с этим отключение горячей воды продлено до 10 июля.

Ограничения затронули потребителей по адресам:

• ул. Авиационная, 7к2;
• ул. Комсомольская, 300, 302, 304, 306, 310, 310/1, 312, 314, 316, 322, 322а, 324, 326, 328, 332, 334, 338, 340, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 400, 402, 404, 406;
• ул. Кромская, 3, 5, 7;
• ул. Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 43.


Артем Ежаков
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