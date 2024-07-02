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21:46, 1 июля 2024 года Вечерний выпуск программы "Вести-Орел" с Юлией Опанасюк



Расскажем, что важного и интересного произошло к вечеру 1 июля 2024 года:



- Основные работы по строительству студенческого кампуса в Орле начнутся в начале июля



- В Орловской области изменились тарифы за коммуналку



- В Спасском-Лутовинове прошел Тургеневский праздник



Об этом и не только смотрите в выпуске "Вести-Орел"





