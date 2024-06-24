Объявлены итоги XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Лидируют темы ИИ, кибербезопасности граждан и цифровизации отраслей народного хозяйства

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

«Сегодня мы вместе строим мост к более умному и технологичному завтра, где искусственный интеллект становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. СМИ играют важную роль в этом процессе, освещая новые технологии и поддерживая диалог о будущем общества. Благодаря работе журналистов мы можем лучше понимать и осознавать те изменения, которые происходят в нашей стране и мире, и быть в курсе последних новостей, трендов и достижений в области науки и технологий», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Дарий Халитов.

«Для нас очень важно, что региональные журналисты рассказывают про цифровые технологии в своих материалах. Благодаря их работе тысячи людей по всей стране узнают о новых услугах и сервисах, о том, как строят базовые станции и прокладывают линии связи в их регионах, о том, как работают местные ИТ-компании. Конкурс “Вместе в цифровое будущее” — это хороший способ выделить и поддержать талантливых авторов, которые продвигают российские ИТ-решения», — подчеркнула советник министра цифрового развития России, пресс-секретарь Минцифры России Мария Мезенцева.

«Рады, что новая для конкурса тема спутниковой связи нашла отклик у участников. Среди работ, вошедших в спецноминацию “Спутники для людей”, были публикации о том, как школьники и студенты в разных регионах страны создают и запускают миниатюрные спутники. Такой вклад СМИ в популяризацию науки для цифрового и технологичного будущего нашей страны важен не меньше труда ученых. Ведь все большие открытия и изобретения начинались с интереса, пробудить который способны познавательные истории, рассказанные журналистами и блогерами», — прокомментировал генеральный директор «РТКОММ» Сергей Ратиев.

«Альянс по защите детей в цифровой среде второй год подряд представляет на конкурсе спецноминацию “Киберриски в детской среде”. Онлайн-угрозы возникают очень быстро и порой направлены именно на юных пользователей. Важно оперативно реагировать на риски и уделять особое внимание кибергигиене. Мы благодарны всем участникам спецноминации за интересную подачу сложных тем, связанных с цифровой безопасностью детей. В этом году мы отмечаем рост количества работ, в которых используются креативные подходы и интерактивные механики. Они помогают вовлекать как детскую, так и взрослую аудиторию. Чем больше будет подобных материалов и проектов, тем безопаснее будет онлайн-пространство для наших детей», — отметила председатель Альянса по защите детей в цифровой среде, член жюри конкурса Елизавета Белякова.

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