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14:14, 14 июня 2024 года

"Ростелеком" презентовал цифровые сервисы орловским бизнесменам

фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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«Ростелеком» организовал круглый стол для представителей крупных предприятий Орловщины. Специалисты компании презентовали участникам встречи цифровые решения в сфере видеонаблюдения и видеоаналитики, ознакомили с возможностями искусственного интеллекта в телефонии, рассказали о других наиболее актуальных услугах для бизнеса.
Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «Мы внимательно относимся к обслуживанию корпоративных клиентов и регулярно предлагаем им новые сервисы для расширения цифровых возможностей. Круглые столы, деловые обеды, форумы давно стали для нашей компании доброй традицией. На подобных встречах не только презентуем свои продукты, но и делимся успешными кейсами, отвечаем на вопросы. В этот раз аудитория проявила особый интерес к аудиобейджам, использование которых помогает контролировать качество взаимодействия с клиентами. Отмечу, предприятия могут бесплатно протестировать услугу. Уверен, орловский бизнес воспользуется такой возможностью».
Аудиобейдж — цифровой аналог привычного нам бейджа с именем и фамилией сотрудника, обслуживающего клиентов. Он оснащен двумя микрофонами, картой памяти на 16 Гб, акселерометром и Wi-Fi-модулем, который автоматически передает запись разговора на хранение в облако. Устройство работает от аккумулятора, режим записи активируется сразу после снятия с зарядки.
Дмитрий Лапшинов, специалист сектора информационных технологий, автоматизации и метрологии АО «Орелнефтепродукт»: «Мы давно пользуемся сервисами “Ростелекома” и довольны их работой. При этом стараемся следить за новинками цифровой индустрии. Во время прошедшей встречи узнал о новых инструментах для совершенствования сервиса и повышения продаж. Думаю, имеет смысл рассмотреть применение аудиобейджей в наших бизнес-процессах».
Аудиобейдж распознает и тегирует речь на основании выделения заданных заказчиком категорий слов, анализирует полученные из аудиозаписей данные по определенным клиентом параметрам. Это позволяет оценивать коммуникации сотрудников на корректность фраз, знание новых услуг и акций и т.д.
Подробнее о сервисах «Ростелекома» для бизнеса можно узнать на сайте или по телефону горячей линии 8 800 200 67 86.

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Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании, которое действует на территории Брянской и Орловской областей.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,4 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.

«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

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