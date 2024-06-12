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15:15, 12 июня 2024 года В Орловской области ожидаются грозы и ливни Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.



Фото: архив

В Орловской области с вечера и до 21 часа 13 июня ожидаются грозы и ливни с порывами ветра до 17 м/с.



В этот период на территории региона будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди перейдут в ливни, а местами возможен град.

Ночью температура за окном будет колебаться от 14 до 19 градусов, а днем воздух прогреется до 20-25 градусов. ГУ МЧС России по Орловской области, из-за неблагоприятных погодных условий возможны нарушения в работе объектов жизнеобеспечения, повреждения линий электропередач и воздушных линий связи. Также могут возникнуть трудности с передвижением транспорта, нарушения в работе системы ЖКХ и дорожно-коммунальных служб. Как сообщили в пресс-службе, из-за неблагоприятных погодных условий возможны нарушения в работе объектов жизнеобеспечения, повреждения линий электропередач и воздушных линий связи. Также могут возникнуть трудности с передвижением транспорта, нарушения в работе системы ЖКХ и дорожно-коммунальных служб.





