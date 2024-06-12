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16:20, 12 июня 2024 года Жителей Орла наградили в честь Дня России Почетных грамот удостоились те, кто своими достижениями прославляет город.



Фото: администрация города Орла

12 июня в городском парке Орла состоялось торжественное награждение орловцев. Мэр Юрий Парахин вручил почетные грамоты школьникам, студентам, спортсменам, руководителям вузов, деятелям культуры, председателям общественных организаций. Это люди, которые прославляют Орел своими достижениями в различных областях.



В своей речи Парахин отметил Людмилу Яковлевну Жигайло, которая регулярно помогает бойцам, участвующим в СВО. Она пожертвовала нашим военным уже более 700 тысяч рублей. пресс-службе мэрии Орла. Всего почетных грамот администрации удостоился 41 житель. После церемонии награждения для орловцев выступили творческие коллективы города. Об этом сообщили





