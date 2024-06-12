Лучших орловцев отметили почетными грамотами и благодарностям
Торжественное мероприятие состоялась в канун Дня России.
В Орле в торжественной обстановке в большом зале правительства чествовали заслуженных жителей региона. Медали, почетные грамоты, благодарности и звания получили 52 человека.
Почетную грамоту с пометкой от президента РФ вручили руководителю регионального исполкома "Народного фронта" Владимиру Филонову. Под его руководством с начала СВО реализуется программа помощи "Все для Победы!", благодаря которой совместно с волонтерскими организациями на фронт отправлено более семи тысяч тонн различных грузов и десятки автомобилей.
Среди награжденных - педагоги, многодетные родители, работники сельского хозяйства, артисты, руководители волонтерских движений и наша коллега, редактор группы информационных программ радиовещания ГТРК "Орел" Татьяна Курбатова.