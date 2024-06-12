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12:09, 12 июня 2024 года

Лучших орловцев отметили почетными грамотами и благодарностям

Торжественное мероприятие состоялась в канун Дня России.



В Орле в торжественной обстановке в большом зале правительства чествовали заслуженных жителей региона. Медали, почетные грамоты, благодарности и звания получили 52 человека.

Почетную грамоту с пометкой от президента РФ вручили руководителю регионального исполкома "Народного фронта" Владимиру Филонову. Под его руководством с начала СВО реализуется программа помощи "Все для Победы!", благодаря которой совместно с волонтерскими организациями на фронт отправлено более семи тысяч тонн различных грузов и десятки автомобилей.

Среди награжденных - педагоги, многодетные родители, работники сельского хозяйства, артисты, руководители волонтерских движений и наша коллега, редактор группы информационных программ радиовещания ГТРК "Орел" Татьяна Курбатова.


Екатерина Габова
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