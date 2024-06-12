Ветеран СВО из Орла получил долгожданное удостоверение
Помощь ему оказали сотрудники Орловского филиала фонда "Защитники Отечества".
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Участник спецоперации Андрей долгое время не мог получить удостоверение ветерана боевых действий из-за отсутствия справки из воинской части. Сотрудники фонда "Защитники Отечества" и военного комиссариата ускорили процесс выдачи документа и уже через неделю Андрей наконец получил долгожданное удостоверение.
После этого были оформлены все необходимые меры господдержки. Кроме того, Андрею предложили пройти курс медицинской реабилитации в подмосковном санатории. Об этом сообщаеттг-канал "Телегарммы из Орла".