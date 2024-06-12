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17:31, 12 июня 2024 года Ветеран СВО из Орла получил долгожданное удостоверение Помощь ему оказали сотрудники Орловского филиала фонда "Защитники Отечества".



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Участник спецоперации Андрей долгое время не мог получить удостоверение ветерана боевых действий из-за отсутствия справки из воинской части. Сотрудники фонда "Защитники Отечества" и военного комиссариата ускорили процесс выдачи документа и уже через неделю Андрей наконец получил долгожданное удостоверение.



После этого были оформлены все необходимые меры господдержки. Кроме того, Андрею предложили пройти курс медицинской реабилитации в подмосковном санатории. Об этом сообщает тг-канал "Телегарммы из Орла".





