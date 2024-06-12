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10:08, 12 июня 2024 года

Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем России

Он отметил, что 12 июня является отправной точкой современной государственности.

Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил жителей региона с Днем России. Он подчеркнул, что 12 июня – особая веха в истории страны, которая стала отправной точкой для создания современной государственности.

- Поколения наших соотечественников мирно трудились, создавая основу национального благосостояния, а когда было необходимо – выходили на бой с захватчиками, с оружием в руках отстаивая честь, свободу и независимость Родины. Мы свято чтим трудовые и ратные подвиги предков, доблесть современных защитников Отечества, - отметил Андрей Клычков.

Губернатор добавил, что в этот судьбоносный час продолжается священная битва за будущее России. На передовой специальной военной операции наши доблестные воины проявляют образцы высочайшего мужества, стойкости и отваги, рискуя своей жизнью ради того, чтобы война не пришла на нашу родную землю.

- Задач впереди немало, и мы продолжим наши созидательные усилия во имя укрепления могущества нашей державы, процветания Орловской области, - подытожил глава региона.
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