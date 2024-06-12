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11:33, 12 июня 2024 года В Орловской области появились лжеэлектрики Мошенники предлагают орловцам заменить счетчики электроэнергии.



Фото: архив

На Орловщине активизировались мошенники. Они звонят жителям и предлагают заменить счетчики электроэнергии. Об этом сообщили в АО "Орелоблэнерго".



При этом лжеэлектрики просят продиктовать данные СНИЛС и другую конфиденциальную информацию. Однако делать этого ни в коем случае нельзя, предупредили в компании.



- АО "Орелоблэнерго" никогда не запрашивает СНИЛС и паспортные данные по телефону! Будьте бдительны! Не вступайте с подозрительными личностями в переговоры и тем более не передавайте им свои персональные данные, - отметили в "Орелоблэнерго".





