Многодетной семье из Орла вручили Орден "Родительская слава"
Супруги Александр и Екатерина Мещанкины воспитывают 10 детей.
Фото: портал Орловской области
Орловская семья Мещанкиных, в которой воспитывают 10 детей, была удостоена президентской награды "Родительская слава".
В канун Дня России многодетных родителей поздравили губернатор Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Орден "Родительская слава" был учрежден Президентом РФ в 2008 году. Он вручается родителям или усыновителям, которые воспитывают семь или более детей.