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9:25, 12 июня 2024 года Многодетной семье из Орла вручили Орден "Родительская слава" Супруги Александр и Екатерина Мещанкины воспитывают 10 детей.



Фото: портал Орловской области

Орловская семья Мещанкиных, в которой воспитывают 10 детей, была удостоена президентской награды "Родительская слава".



В канун Дня России многодетных родителей поздравили губернатор Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Орден "Родительская слава" был учрежден Президентом РФ в 2008 году. Он вручается родителям или усыновителям, которые воспитывают семь или более детей.





