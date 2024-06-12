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8:33, 12 июня 2024 года Орловские депутаты поддержали введение прогрессивной шкалы налогообложения Проект федеральных законов обсудили на заседании регионального парламента.



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11 июня на заседании Орловского областного Совета поддержали проекты федеральных законов, предусматривающих введение прогрессивной шкалы налогообложения. По словам вице-спикера облсовета Михаила Вдовина, эти законопроекты отвечают потребностям общества в социальной справедливости. Он отметил, что, с одной стороны, дорогие автомобили раскупаются очень быстро, а с другой - пенсионеры, заплатив за коммунальные услуги, не могут позволить себе купить самое необходимое. При этом и те, и другие платят налог в размере 13%. Вдовин напомнил, что до 2001 года в России действовала прогрессивная шкала налогообложения, которая варьировалась от 12% до 30%. Введение плоской шкалы в размере 13% тогда объясняли необходимостью вывести доходы из теневой экономики. Эта цель была в основном достигнута.



- Полученные деньги от дополнительных доходов уйдут в экономику и социальную сферу, да и армии необходимо помочь. Поэтому прогрессивная шкала налогообложения это веление времени и запрос нашего общества, - Вице-спикер облсовета считает, что сейчас пришло время вернуться к прогрессивной шкале. Он уверен, что опасения о том, что деньги снова уйдут в теневую экономику или офшоры, не подтвердятся.- Полученные деньги от дополнительных доходов уйдут в экономику и социальную сферу, да и армии необходимо помочь. Поэтому прогрессивная шкала налогообложения это веление времени и запрос нашего общества, - подытожил Вдовин.





