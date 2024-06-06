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16:51, 6 июня 2024 года ВТБ и "Ростелеком" договорились об интеграции сервисов для розничных клиентов Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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Банк ВТБ и «Ростелеком» в рамках ПМЭФ-2024 заключили соглашение о создании до конца года совместных продуктов, объединяющих преимущества финансовых и цифровых сервисов. Подписи под документом поставили президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.



Партнеры планируют реализацию совместных проектов и программ развития, в частности, интеграцию финансовых сервисов на онлайн-витрины и в пакеты услуг группы компаний «Ростелеком». Это затронет в первую очередь услуги для массового сегмента, например, мультиподписку MiXX от Tele2, которая включает выгодные условия доступа к популярным онлайн-сервисам и услугам — онлайн-кинотеатрам, цифровым книгам, игровым ресурсам, маркетплейсам, бесплатной доставке продуктов и другим.



Партнерство позволит также расширить возможности для регистрации и идентификации пользователей на ресурсах «Ростелекома», осуществления переводов и платежей, включая единый упрощенный вход в сервисы ВТБ и партнеров. Такая коллаборация будет выгодна и клиентам ВТБ, и абонентам «Ростелекома»: помимо востребованных цифровых услуг они получат доступ к финансовым продуктам банка на выгодных условиях.

«В рамках новой инициативы с “Ростелекомом” мы хотим создать возможность в один клик получать большое число финансовых и цифровых услуг для пользователей самых разных дистанционных платформ. Проект открывает доступ к передовым решениям на стыке телекоммуникационных и финансовых технологий для миллионов жителей страны», — прокомментировал президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин. «Мы углубляем наше стратегическое сотрудничество с ВТБ, которое уже охватывает много важных направлений. Сегодня время коллабораций, когда партнеры объединяют свои сильные стороны и компетенции в интересах клиентов. Наша общая задача — максимально упростить жизнь клиента, когда он может в одном месте и в режиме онлайн решить свои задачи с широким кругом компаний, предоставляющих самые разные сервисы», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. * * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,4 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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