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14:38, 6 июня 2024 года

Беспилотники для бизнеса: "Ростелеком" представил исследование рынка перспективных технологий

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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«Ростелеком» представил на ПМЭФ-2024 результаты исследования российского рынка беспилотных систем для коммерческого использования. Согласно его данным, главными потребителями беспилотных технологий до 2028 года останутся такие отрасли, как сельское хозяйство, строительство, ТЭК, транспорт и логистика, а общий объем рынка через четыре года может превысить 81 млрд рублей.

В ходе исследования Лаборатория корпоративной аналитики ПРО (входит в сегмент B2E «Ростелекома») проанализировала текущее применение и перспективы развития беспилотных систем в различных отраслях. Полученные данные заинтересованные компании смогут использовать для управления эффективностью бизнеса, стратегического планирования и разработки мер повышения конкурентоспособности в своих индустриях.

Кроме того, рынку не хватает информации об уже реализованных кейсах применения беспилотных устройств для задач бизнеса. Исследование «Ростелекома» отвечает на этот запрос: для того, чтобы получить максимально полные данные, аналитики поговорили с экспертами рынка, которые разрабатывают и внедряют беспилотные технологии в разных отраслях.

В настоящий момент беспилотные устройства чаще всего помогают бизнесу решать такие задачи, как обеспечение удаленных локаций доступом в интернет, мониторинг объектов (зданий, высотных конструкций, линий электропередач, строительных площадок), транспортировка грузов и доставка товаров. Кроме того, их используют для изучения труднодоступных объектов природы. Так, по данным «Ростелекома», в 2023–2024 годах на долю дистанционного мониторинга пришлось 42% от общего количества проектов с применением беспилотных систем, на обеспечение безопасности объектов — 38%, еще 10% — на логистические задачи. При этом под беспилотными системами сегодня принято понимать не только беспилотные летательные аппараты (БПЛА), но и ездящие (БПЕА) и плавающие (БППА).

Общий объем рынка беспилотных аппаратов в коммерческом секторе сегодня, по оценкам экспертов «Ростелекома», составляет около 10 млрд рублей. Среди факторов, которые будут способствовать его росту, эксперты выделили совершенствование регулирования, создание необходимой поддерживающей инфраструктуры, а также увеличение инвестиций со стороны крупного бизнеса. Ожидается, что отложенный спрос 2022–2023 годов реализуется в 2025–2026 годах именно за счет усиления инвестиций коммерческого сектора как в части ИТ-инфраструктуры, включая платформы управления устройствами, так и в части производственной и электронной компонентной базы.

Подробно ознакомиться с результатами исследования «Рынок гражданских беспилотных аппаратов» можно ссылке.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,4 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.

«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

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