Ольга Пилипенко проверила ход капремонта школы №15 в Орле

На ее обновление потратят четверть миллиарда рублей.

В Орле продолжается капитальный ремонт школы №15. Ход работ проинспектировала депутат Государственной Думы РФ Ольга Пилипенко.

3 июня она вместе с представителями городской администрации побывала на объекте.



На финальной стадии демонтажные работы. Скоро бригады приступят к укреплению стен перед штукатуркой при помощи специального состава. Затем стартует обновление крыши — новая стяжка, укладка гидроизоляции и утеплителя.



Всего на ремонт было выделено 248 миллионов рублей. Работы начались в марте этого года. 750 учеников временно переведены в школы №24 и 25.



На объекте сейчас заняты 15 человек. Как отметила Ольга Пилипенко, подрядчик и заказчик заверили, что все будет готово к сдаче объекта, запланированной на июль 2025 года.