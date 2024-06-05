среда 5.06.2024 20:45:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

20:00, 5 июня 2024 года

Ольга Пилипенко проверила ход капремонта школы №15 в Орле

На ее обновление потратят четверть миллиарда рублей.



В Орле продолжается капитальный ремонт школы №15. Ход работ проинспектировала депутат Государственной Думы РФ Ольга Пилипенко.
3 июня она вместе с представителями городской администрации побывала на объекте.
 
На финальной стадии демонтажные работы. Скоро бригады приступят к укреплению стен перед штукатуркой при помощи специального состава. Затем стартует обновление крыши — новая стяжка, укладка гидроизоляции и утеплителя.
 
Всего на ремонт было выделено 248 миллионов рублей. Работы начались в марте этого года. 750 учеников временно переведены в школы №24 и 25.
 
На объекте сейчас заняты 15 человек. Как отметила Ольга Пилипенко, подрядчик и заказчик заверили, что все будет готово к сдаче объекта, запланированной на июль 2025 года.



Мария Семак
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.