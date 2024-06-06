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20:50, 5 июня 2024 года В Орле наградили лучших текстильщиков региона 9 июня они отметят профессиональный праздник.







В Орле в преддверии Дня работников текстильной и легкой промышленности наградили лучших работников этой отрасли в регионе. Их отметили благодарностями и почетными грамотами губернатора и областного совета народных депутатов.



В числе награжденных: технологи и менеджеры предприятий, швеи, педагоги. Всего в легкой промышленности Орловской области занято свыше 2,6 тысячи человек.



Текстильщиков чествовали на базе кафедры индустрии моды ОГУ имени Тургенева, где гостям показали коллекции моделей одежды, созданные студентами.





Екатерина Габова



