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19:00, 5 июня 2024 года

В Орле состоится ежегодный Тургеневский праздник

Для гостей будут работать три площадки.

Фото: архив

14 июня в Орле пройдет ежегодный Тургеневский праздник "К истокам". Мероприятие состоится в Литературном квартале (улица Тургенева, 11) в 18:00.
 
Для гостей будут работать три площадки: основная, "Поляна сказок" и "Народные гулянья".

На основной сцене выступят артисты детской музыкальной школы № 3 имени Прокофьева. Зрители увидят спектакль "Серебряная птица", послушают лучшие композиции детского духового оркестра "Прометей" и насладятся творчеством членов литературно-поэтического клуба "Шаг навстречу".
 
На "Поляне сказок" пройдет выставка кукол, покажут спектакль для самых маленьких, а также состоится мастер-класс от студии исторических танцев "Династия".
 
Площадка "Народные гулянья" позволит гостям окунуться в атмосферу славянских обычаев. Здесь можно будет закружиться в хороводе, увидеть выступления фольклорных студий и ансамблей.
 
В течение всего праздника на аллеях Литературного сквера будут работать выставки, викторины, ярмарки и фотозоны. Об этом сообщили в мэрии Орла. 
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