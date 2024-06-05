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19:00, 5 июня 2024 года В Орле состоится ежегодный Тургеневский праздник Для гостей будут работать три площадки.



Фото: архив

14 июня в Орле пройдет ежегодный Тургеневский праздник "К истокам". Мероприятие состоится в Литературном квартале (улица Тургенева, 11) в 18:00. Для гостей будут работать три площадки: основная, "Поляна сказок" и "Народные гулянья".

На основной сцене выступят артисты детской музыкальной школы № 3 имени Прокофьева. Зрители увидят спектакль "Серебряная птица", послушают лучшие композиции детского духового оркестра "Прометей" и насладятся творчеством членов литературно-поэтического клуба "Шаг навстречу". На "Поляне сказок" пройдет выставка кукол, покажут спектакль для самых маленьких, а также состоится мастер-класс от студии исторических танцев "Династия". Площадка "Народные гулянья" позволит гостям окунуться в атмосферу славянских обычаев. Здесь можно будет закружиться в хороводе, увидеть выступления фольклорных студий и ансамблей. В течение всего праздника на аллеях Литературного сквера будут работать выставки, викторины, ярмарки и фотозоны. Об этом сообщили в мэрии Орла.





