Главная » Новости



18:30, 5 июня 2024 года В реке Липовец под Орлом утонул мужчина Трагедия произошла в Покровском районе.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В реке Липовец в деревне Берлизево утонул 33-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области. Тело погибшего доставили на берег спасатели.



Место трагедии не было оборудовано для купания.



Полный список разрешенных мест для отдыха у воды был опубликован МЧС России. Спасатели призывают граждан следить за детьми во время купания, ни в коем случае не заходить в воду нетрезвыми, по возможности купаться в водоемах по утрам или вечерам, когда на улице не так жарко.



Читайте также: МЧС опубликовало список оборудованных пляжей в Орловской области





