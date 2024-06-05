В реке Липовец под Орлом утонул мужчина

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18:30, 5 июня 2024 года
В реке Липовец под Орлом утонул мужчинаТрагедия произошла в Покровском районе.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В реке Липовец в деревне Берлизево утонул 33-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области. Тело погибшего доставили на берег спасатели.
Место трагедии не было оборудовано для купания.
Полный список разрешенных мест для отдыха у воды был опубликован МЧС России. Спасатели призывают граждан следить за детьми во время купания, ни в коем случае не заходить в воду нетрезвыми, по возможности купаться в водоемах по утрам или вечерам, когда на улице не так жарко.