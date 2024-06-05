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17:30, 5 июня 2024 года Производство крупы в Орловской области выросло на 20% За четыре месяца 2024 года в регионе приготовили почти 23 тысячи тонн продукта.





В январе – апреле 2024 года в Орловской области произвели 22,9 тысячи тонн крупы. Эта цифра на 20% больше аналогичного периода 2023-го.



В одном только апреле текущего года заводы выпустили 5,1 тысячи тонн крупы, что в 1,9 раза больше апреля прошлого года, сообщает региональный информационный портал.





