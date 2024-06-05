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15:30, 5 июня 2024 года В Орле женщина напала на 10-летнюю дочь и медсестру скорой помощи В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются правоохранители.





В Орле женщина напала на 10-летнюю дочь и работника скорой помощи. Это произошло 3 июня на улице Комсомольской.



По словам очевидцев, нетрезвая женщина била дочь головой о стену. Вырваться девочка смогла благодаря старшему брату. Пострадавшая сама выбежала навстречу медикам, приехавшим на вызов.



После этого женщина также набросилась на медсестру и карету скорой. Машина после этого продолжить работу на линии не смогла.



Успокоить женщину никому не удалось, ее задержали полицейские, рассказали в пресс-службе станции скорой медицинской помощи города Орла.





