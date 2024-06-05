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16:30, 5 июня 2024 года

Орловским чиновникам рассказали о популяризации традиционных ценностей

Этой теме, а также другим важным вопросам федеральной политики посвятили лекцию "Россия 2030–2036: стратегические и государственные планы".

Фото: портал правительства Орловской области

В Орле прошла лекция "Россия 2030–2036: стратегические и государственные планы". Ее спикером стал лектор российского общества "Знание" и первый заместитель председателя комиссии по общественной экспертизе законопроектов Общественной палаты Российской Федерации Александр Асафов.

Как сообщает региональный информационный портал, слушателями стали более 300 человек, включая замгубернатора в правительстве региона по внутренней политике Ирину Проваленкову и мэра Орла Юрия Парахина.

Александр Асафов затронул тему сохранения и популяризации традиционных ценностей, а также тему стратегических и государственных планов, в том числе перспективы России на ближайшее десятилетие.
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