Орловским чиновникам рассказали о популяризации традиционных ценностей
Этой теме, а также другим важным вопросам федеральной политики посвятили лекцию "Россия 2030–2036: стратегические и государственные планы".
Фото: портал правительства Орловской области
В Орле прошла лекция "Россия 2030–2036: стратегические и государственные планы". Ее спикером стал лектор российского общества "Знание" и первый заместитель председателя комиссии по общественной экспертизе законопроектов Общественной палаты Российской Федерации Александр Асафов.
Как сообщает региональный информационный портал, слушателями стали более 300 человек, включая замгубернатора в правительстве региона по внутренней политике Ирину Проваленкову и мэра Орла Юрия Парахина.
Александр Асафов затронул тему сохранения и популяризации традиционных ценностей, а также тему стратегических и государственных планов, в том числе перспективы России на ближайшее десятилетие.