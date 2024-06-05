Главная » Новости



14:30, 5 июня 2024 года В Орле мигранта осудили за вымогательство у подростка Иностранец осужден на пять с половиной лет колонии.





Заводской районный суд Орла приговорил 21-летнего гражданина одной из республик бывшего зарубежья к пяти с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей за вымогательство.



Как рассказали в СУ СК России по Орловской области, в ноябре 2023 года осужденный поссорился с 16-летним подростком, ударил его локтем в лицо и потребовал отдать ему деньги, после чего скрылся.



Как добавили в прокуратуре, инцидент случился у ТМК "Гринн". Осужденный придрался к подростку из-за надетого футбольного шарфа. Мужчина требовал пять тысяч рублей, но у потерпевший смог отдать 2400 рублей.



Читайте также: Стали известны подробности избиения несовершеннолетнего орловца иностранцем





