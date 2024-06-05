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13:00, 5 июня 2024 года В дома орловцев вернулась горячая вода О завершении гидравлических испытания тепловых сетей сообщили в Орловском филиале "Квадры".



Фото: архив

В Орле завершились гидравлические испытания тепловых сетей. Подача горячей воды в дома горожан возобновится с 5 июня. Об этом сообщили в Орловском филиале "Квадры".



- Если в ваших кранах 6 июня не появится горячая вода, следует обратиться в вашу управляющую компанию, - посоветовали тепловики.



До следующих гидравлических испытаний, которые пройдут с 6 по 15 августа, компания проведет все необходимые работы по устранению повреждений, выявленных во время предыдущих испытаний.





