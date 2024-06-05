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14:00, 5 июня 2024 года В Орловской области введен особый противопожарный режим Ограничения для жителей действуют с 5 июня.



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На территории Орловской области ввели особый противопожарный режим. Решение принял губернатор Андрей Клычков, учитывая повышение уровня пожарной опасности в лесах. портал Орловской области, гражданам следует воздержаться от посещения лесов, разведения костров и сжигания мусора. Кроме того, необходимо поддерживать санитарный порядок на прилегающих к лесу территориях и проводить разъяснительную работу с детьми. Как сообщает , гражданам следует воздержаться от посещения лесов, разведения костров и сжигания мусора. Кроме того, необходимо поддерживать санитарный порядок на прилегающих к лесу территориях и проводить разъяснительную работу с детьми. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрены административные штрафы: для граждан - от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 90 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 600 тысяч до одного миллиона рублей.





