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13:30, 5 июня 2024 года

Орловским сиротам вручили жилищные сертификаты

Обладателями благоустроенных квартир стали дети из Болховского района.

Фото: архив

Еще двое детей-сирот из Орловской области получили сертификаты на жилье. Счастливыми обладателями благоустроенных квартир стали ребята из Болховского района.
 
Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", приобретенное жилье полностью соответствует необходимым требованиям для комфортного проживания.
 
В 2024 году в Орловской области планируют обеспечить жильем 171 ребенка-сироту. На эти цели выделят более 475 миллионов рублей. На данный момент уже закуплено 83 квартиры на 215 миллионов рублей. Кроме того, сертификаты на сумму более 77 миллионов рублей вручили детя-сиротам старше 23 лет.
 
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