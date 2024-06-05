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13:30, 5 июня 2024 года Орловским сиротам вручили жилищные сертификаты Обладателями благоустроенных квартир стали дети из Болховского района.



Фото: архив

Еще двое детей-сирот из Орловской области получили сертификаты на жилье. Счастливыми обладателями благоустроенных квартир стали ребята из Болховского района. тг-канал "Телеграммы из Орла", приобретенное жилье полностью соответствует необходимым требованиям для комфортного проживания. Как сообщает , приобретенное жилье полностью соответствует необходимым требованиям для комфортного проживания. В 2024 году в Орловской области планируют обеспечить жильем 171 ребенка-сироту. На эти цели выделят более 475 миллионов рублей. На данный момент уже закуплено 83 квартиры на 215 миллионов рублей. Кроме того, сертификаты на сумму более 77 миллионов рублей вручили детя-сиротам старше 23 лет.







