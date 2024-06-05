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10:55, 5 июня 2024 года Под Орлом подросток на мотоцикле сбил женщину 13-летний парень ехал по дороге со стороны деревни Юшино в Урицком районе.



Фото: Управление Госавтоинспекции по Орловской области

В Орловской области произошло очередное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди. региональном Управлении Госавтоинспекции, водитель 2011 года рождения, управляя кроссовым мотоциклом, двигался по дороге со стороны деревни Юшино в направлении поселка Совхозного. В какой-то момент он не справился с управлением и сбил 57-летнюю женщину, которая шла по правой стороне проезжей части. Как сообщили , водитель 2011 года рождения, управляя кроссовым мотоциклом, двигался по дороге со стороны деревни Юшино в направлении поселка Совхозного. В какой-то момент он не справился с управлением и сбил 57-летнюю женщину, которая шла по правой стороне проезжей части. С травмами орловчанку госпитализировали в областную клиническую больницу.





